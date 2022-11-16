НАТО має відреагувати на вибухи у Польщі – глава Литви

13:05 16 листопада Київ, Україна

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що вибухи в Польщі є новим етапом війни росії в Україні і блок НАТО має на це адекватно реагувати.

Про це пише Delfi за підсумками міжвідомчої наради щодо ситуації з безпекою в регіоні у зв'язку з ракетними ударами в Україні та Польщі.

Литва виступає за розміщення систем та засобів протиповітряної оборони на кордоні Польщі та України, а також по всьому східному флангу НАТО.

"Я вважаю, що це досить важливий новий етап у ході цієї війни, оскільки через агресивні дії росії проти України вже летять ракети на територію НАТО, гинуть люди, які проживають у державах НАТО", - заявив Науседа.

За його словами, хоча розслідування з метою виявлення місця запуску ракети ще ведеться, видно причинно-наслідковий зв'язок між вибухами в Польщі та російськими атаками в Україні.



Науседа зазначив, що після ракетного удару Польща запросить консультації у рамках четвертої статті Північноатлантичного договору. Литва це прохання підтримає, а також порушить питання посилення повітряної оборони.

"Ми готові допомогти всіма можливими способами, якщо потрібно. Президент Польщі передав мені інформацію про те, що сталося минулої ночі, про переговори з лідерами інших країн. І сказав, що сьогодні Польща звернеться щодо активації 4 статті НАТО", - сказав Науседа.

За словами Науседи, Литва також порушить питання посилення протиповітряної оборони у всьому регіоні.

"Литва братиме активну участь у дискусії, говорячи передусім про дислокацію систем протиповітряної оборони як на кордоні Польщі з Україною, так і дивлячись у майбутнє з огляду на весь східний фланг НАТО", – сказав він.

Президент Литви нагадав, що одним із рішень саміту НАТО в Мадриді цього літа був розвиток системи ППО на східному фланзі альянсу.

"Думаю, що ця подія, яку ми зараз пережили, за всієї її актуальності змушує задуматися про те, як швидше реалізувати цей принцип, який ми закріпили у декларації", - сказав президент.

За його словами, декларації власними силами не захищають.