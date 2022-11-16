НАТО має відреагувати на вибухи у Польщі – глава Литви

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що вибухи в Польщі є новим етапом війни росії в Україні і блок НАТО має на це адекватно реагувати.
Про це пише Delfi за підсумками міжвідомчої наради щодо ситуації з безпекою в регіоні у зв'язку з ракетними ударами в Україні та Польщі.
Литва виступає за розміщення систем та засобів протиповітряної оборони на кордоні Польщі та України, а також по всьому східному флангу НАТО.
За його словами, хоча розслідування з метою виявлення місця запуску ракети ще ведеться, видно причинно-наслідковий зв'язок між вибухами в Польщі та російськими атаками в Україні.
Науседа зазначив, що після ракетного удару Польща запросить консультації у рамках четвертої статті Північноатлантичного договору. Литва це прохання підтримає, а також порушить питання посилення повітряної оборони.
За словами Науседи, Литва також порушить питання посилення протиповітряної оборони у всьому регіоні.
Президент Литви нагадав, що одним із рішень саміту НАТО в Мадриді цього літа був розвиток системи ППО на східному фланзі альянсу.
За його словами, декларації власними силами не захищають.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі