Наступ ЗСУ: російські колаборанти тікають із Херсона

12:56 30 серпня Київ, Україна

На тлі новин про наступ ЗСУ, зрадник України та колаборант Кирило Стремоусов, призначений росіянами "заступником голови" окупаційної адміністрації Херсонщини , втік із Херсона до росії.

Про це повідомив український активіст Сергій Стерненко.

Факт своєї втечі зрадник приховує, але завдяки багатьом небайдужим громадянам вдалося встановити, що вчора і сьогодні Стремоусов записував "переможні" відеозвернення з хворобливими фантазіями про те, що "росія у Херсоні назавжди" з готелю Marriott у місті Воронеж на проспекті Революції, 38.

"Стремоусов втік із Херсона і розповідає, що росія у Херсоні "назавжди"… з Воронежа", – пише Стерненко.

На задньому фоні видно і Благовіщенський собор Воронежа, і таку ж жовто-світлу чотириповерхову будівлю на вул. Революції, 29 (технікум будівельних технологій). Позаду також є Воронезьке водосховище.

Зрадник ще примудрився попросити не блюзнірувати над загиблими колаборантами і заявив, що "росія звільнятиме Африку, Латинську Америку та Азію".