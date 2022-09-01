Наступ ЗСУ: російські колаборанти тікають із Херсона

На тлі новин про наступ ЗСУ, зрадник України та колаборант Кирило Стремоусов, призначений росіянами "заступником голови" окупаційної адміністрації Херсонщини, втік із Херсона до росії.
Про це повідомив український активіст Сергій Стерненко.
Факт своєї втечі зрадник приховує, але завдяки багатьом небайдужим громадянам вдалося встановити, що вчора і сьогодні Стремоусов записував "переможні" відеозвернення з хворобливими фантазіями про те, що "росія у Херсоні назавжди" з готелю Marriott у місті Воронеж на проспекті Революції, 38.
На задньому фоні видно і Благовіщенський собор Воронежа, і таку ж жовто-світлу чотириповерхову будівлю на вул. Революції, 29 (технікум будівельних технологій). Позаду також є Воронезьке водосховище.
Зрадник ще примудрився попросити не блюзнірувати над загиблими колаборантами і заявив, що "росія звільнятиме Африку, Латинську Америку та Азію".
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