Наступ росіян на Південному та Донецькому напрямах успіху не має

Останнім часом наступальні дії ворога не мають успіху.
Про це повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук під час інформаційного телемарафону.
Крім цього, через руйнування логістики та систем управління ворога останнім часом від нього немає наступальних дій.
Спікер Нацгвардії зазначив, що про пересування військ, які були останнім часом на південному та південно-східному напрямках, українській стороні відомо і з нашого боку вживаються відповідні заходи.
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