Наступ росіян на Південному та Донецькому напрямах успіху не має

11:40 17 серпня Київ, Україна

Останнім часом наступальні дії ворога не мають успіху.

Про це повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук під час інформаційного телемарафону.

"На це є дві причини. Перша - це те, що там справді досить стійка система оборони. Українські військові мають велику мережу захисних позицій. Також працює наша розвідка за допомогою безпілотних літальних апаратів", – розповів Музичук.



Крім цього, через руйнування логістики та систем управління ворога останнім часом від нього немає наступальних дій.



Спікер Нацгвардії зазначив, що про пересування військ, які були останнім часом на південному та південно-східному напрямках, українській стороні відомо і з нашого боку вживаються відповідні заходи.