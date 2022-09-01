Наступ росії на окремих ділянках фронту не увінчався успіхом - Генштаб ЗСУ

08:41 18 серпня Київ, Україна

Жоден з наступів окупантів на окремих ділянках фронту не мав успіху. ЗСУ відбили штурми.



Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 18 серпня.



Зазначається, що противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу в окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.



На Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін. Підрозділи збройних сил продовжують виконувати завдання щодо посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону у Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору республіки білорусь.



На Сіверському напрямку ворог продовжує утримувати підрозділи збройних сил російської федерації у прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони.



Вчинено обстріл зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Волківка, Яструбине та Попівка Сумської області.



На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання раніше зайнятих рубежів та недопущення наступу Сил оборони України.



Також повідомляється, що на Харківському напрямку військові росії стріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Карасівка, Петрівка, Базаліївка, Ртищівка, Дуванка, Іванівка, Мосьпанове, Лісове, Великі Проходи, Пітомник, Гусарівка та Чепіль.



Крім того, ворог здійснив дистанційне мінування місцевості неподалік Леб'яжого.



На Слов'янському напрямку противник обстріляв з артилерії райони Великої Камишевахи, Вернопілля, Адамівки та Довгенького.



На Краматорському напрямку армія росії обстрілювала з танків та реактивних систем залпового вогню райони Слов'янська, Краматорська, Спірного, Донецького, Івано-Дар'ївки, Сіверська, Дзвінківки та Райгородка. Завдав авіаційний удар біля Веселого.



Ворог вів наступ у напрямку Миколаївка – Виїмка, успіху не мав, відійшов.



На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріл біля Бахмута, Соледара, Роздолівки, Кодеми та Майорська.



Також окупанти вели наступ у напрямках Володимирівка – Соледар, Покровський – Бахмутський, Покровський – Бахмут, Клинове – Бахмут, Семигір'я – Зайцеве, Семигір'я – Кодема та Гольмівський – Зайцеве. На жодному з напрямів наступу загарбники не досягли жодних позитивних результатів і з втратами відійшли.



На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Олександрополя, Пісків, Першотравневого та Опитного.



Була спроба наступу на напрямку Лозове – Первомайське, противник успіху не мав, відійшов.



На Новопавлівському та Запорізькому напрямках війська росії ведуть оборону зайнятих районів. Обстрілювали райони населених пунктів Новосілка, Новомихайлівка, Богоявленка, Степногірськ, Шевченко, Бурлацьке, Залізничне, Гуляйпільське, Лук'янівське, Преображенка, Полтавка.



Також ворог вів повітряну розвідку БПЛА біля Полтавки, Гуляйполя, Малинівки, Зеленого Гаю, Щербаків та Новояківлівки. Намагався вести штурмові дії у напрямку Єгорівка – Шевченко, успіху не мав, відійшов.



На Південнобузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих районів та сковуванні дій Сил оборони України.



Обстріли зафіксовані недалеко від населених пунктів Миколаїв, Степова Долина, Луч, Посад-Покровське, Галицинове, Олександрівка, Мирне, Широке, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Першотравневе, Кавказ, Мурахівка, Андріївка, Осокорівка, Іванівка та Трудолюбівка.



Завдано авіаудари біля Білої Криниці, Благодатного, а також балки Хуторської. Велась повітряна розвідка БпЛА в районах населених пунктів Білогірка, Лозове, Першотравневе, Олександрівка, Трудолюбівка, Осокорівка та Іванівка.



Як зазначають у Генштабі, у готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.