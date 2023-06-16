Справжні повітряні бої у небі над Одеською та Миколаївською областями

06:59 10 червня Київ, Україна

Як повідомляє ОК Південь, у ніч на суботу, 10 червня, у небі над Одеською та Миколаївською областями точилися справжні повітряні бої. Ворог атакував ударними дронами Shahed-136/131. Сили ППО знищили всі ворожі дрони, що атакували, проте в Одесі уламки впали на житловий будинок.

"В результаті повітряного бою, уламки одного з дронів потрапили до квартири багатоповерхівки, спричинили спалах.. Пожежа площею 50 кв. оперативно ліквідовано. Троє цивільних загинули. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що понад 10 людей отримали поранення. Остаточна інформація уточнюється.

Судячи з відео, у багатоповерхівці було вибито майже всі вікна.

Раніше в ОК Південь попереджали, що внаслідок повітряного бою можливе падіння уламків, спалах будівель та інших об'єктів. Мешканців просили перебувати у укриттях, не знімати та не видавати ворогові ППО.