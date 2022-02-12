Наскільки змінилася ймовірність вторгнення Росії в Україну

08:35 12 лютий Київ, Україна

Безперечно, Росія створила таку ситуацію, якої не було у світі з часів Карибської кризи. Вже через те Путін може вписати себе у сторінки світової історії. Або істерії? Багато ЗМІ розгорнулася буквальний конкурс на визначення точної дати початку вторгнення Росії в Україну.

Хоча агентству Bloomberg довелося нещодавно вибачатися за свою поспішність, воно в чергове посилаючись на дані розвідки США повідомило про те, що початок військових дій РФ проти України заплановано на 15 лютого.

Таким чином, як стверджує агентство, Кремль не має наміру чекати на закінчення Олімпійських ігор у Пекіні.

А телеканал PBS пішов ще далі. Посилаючись на співробітників адміністрації президента США, він описав тактику воєнних дій: "почнеться з двох днів повітряних бомбардувань і радіоелектронної боротьби, за якими піде вторгнення з можливою метою зміни режиму". Вторять йому колеги з телеканалу CNN.

Навіть шановне видання The Guardian, посилаючись на дипломатів, стверджує, що сам Джо Байден повідомив про те, що має інформацію про рішення Володимира Путіна почати вторгнення в Україну в найближчі кілька днів.. Від можливого конфузу видання підстрахувалося фразою того невідомого дипломата: "Але це не означає, що Путін не може, як і раніше, відійти назад".

Що ми маємо у результаті? Помічник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван офіційно заявив, що ці дані "невірно відображають сьогоднішні дані адміністрації США".

А в МЗС Росії подібні повідомлення ЗМІ назвали "фейковими", звинувативши їх у "скоординованій інформаційній атаці" проти справедливих вимог Росії.