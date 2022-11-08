Населення прикордонних населених пунктів Чернігівщини хочуть перевезти вглиб території

17:51 07 листопада Київ, Україна

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус наказав активізувати роботу з місцевим населенням щодо можливого переїзду вглиб території через ескалацію обстрілів прикордонних населених пунктів.



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"За минулий тиждень на території області зафіксовано 234 "приходи". Для порівняння тижнем раніше - 87. Дав завдання начальникам РВА активізувати роботу з місцевим самоврядуванням та мешканцями прикордонних населених пунктів щодо можливих варіантів переїзду з потенційно вразливої території. Практику такого переселення вже маємо у Новгород-Сіверському районі. Людям, які хочуть переїхати в межах району, слід звернутись до РВА. Там допоможуть і з пошуком тимчасового житла, і з переїздом”, – написав начальник Чернігівської ОВА.

У Чернігівській області російські війська залишили по собі понад 8 тис. зруйнованих чи пошкоджених будівель. Понад 90% – це житло. Розбито 33 мости та переходи, пошкоджено понад 1100 км автомобільних доріг.