Порушивши всі міжнародні права, Росія застосовує в Україні фосфорні бомби

Про те, що у війні з Україною російські фашисти застосовують найжорстокішу смертельну зброю, відомо всім. Такі факти фіксуються наступного невдовзі «російського Нюрнберга». Про черговий випадок застосування російськими окупантами заборонених міжнародним правом фосфорних боєснарядів пише кореспондент BuzzFeed News Крістофер Міллер 27 березня у Twitter.
Напередодні про фосфорні бомби в Авдіївці повідомляв голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
За його словами, сильний обстріл був і на околицях Торецька. Пошкоджено 16 трансформаторних підстанцій, з них 12 вже вдалося відремонтувати.
24 березня повідомлялося, що війська РФ застосували у Рубіжному фосфорні бомби. До цього фосфорні бомби окупанти застосували у Попасній. Проте, це далеко не всі зафіксовані випадки використання цього виду зброї проти України.
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