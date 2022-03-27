Порушивши всі міжнародні права, Росія застосовує в Україні фосфорні бомби

07:57 27 березня Київ, Україна

Про те, що у війні з Україною російські фашисти застосовують найжорстокішу смертельну зброю, відомо всім. Такі факти фіксуються наступного невдовзі «російського Нюрнберга». Про черговий випадок застосування російськими окупантами заборонених міжнародним правом фосфорних боєснарядів пише кореспондент BuzzFeed News Крістофер Міллер 27 березня у Twitter.

"Це відбувається зараз на лінії фронту біля Авдіївки, російські війська використовують білий фосфор проти українців.. Фото від українського лейтенанта, зроблене в режимі реального часу. Він описав ситуацію як "божевілля", - йдеться у повідомленні.

Напередодні про фосфорні бомби в Авдіївці повідомляв голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"З початку доби (26 березня - ред.) і зараз відомо, що одна людина загинула внаслідок мінометних обстрілів на виїзді з Мар'їнки, кількість поранених уточнюємо. В Авдіївському промку російські фашисти застосували фосфорні боєприпаси. Наслідки цих обстрілів зараз встановлюються", - написав він у Telegram.

За його словами, сильний обстріл був і на околицях Торецька. Пошкоджено 16 трансформаторних підстанцій, з них 12 вже вдалося відремонтувати.

24 березня повідомлялося, що війська РФ застосували у Рубіжному фосфорні бомби. До цього фосфорні бомби окупанти застосували у Попасній. Проте, це далеко не всі зафіксовані випадки використання цього виду зброї проти України.