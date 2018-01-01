Порушення виборчого процесу: поліція відкрила 420 проваджень

10:58 19 жовтня Київ, Україна

Кількість порушень виборчого процесу перед місцевими виборами - 2020 продовжує рости, за добу поліція відкрила 10 нових проваджень.



Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.



"Протягом доби в ЄРДР внесено відомості про 10 кримінальних правопорушень. Всього в ЄРДР внесено відомості про 420 кримінальних правопорушень: 204 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 216 - пов'язані з виборчим процесом", - йдеться в повідомленні.



Також складено 1316 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом.





Всього протягом доби в поліцію надійшло 167 заяв і повідомлень, пов'язаних з порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано в Києві - 30, у Львівській - 15, в Одеській області - 14.



Всього ж з 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 5567 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. Найбільше - в Києві - 694, у Київській - 574, у Львівській області - 436.



