Народні депутати не визнають конституційність закону про ринок землі

12:42 28 вересень Київ, Україна

Велика палата Конституційного суду 29 вересня розгляне справу про конституційність закону про ринок землі за заявою народних депутатів. Про це повідомили в пресслужбі суду.



Відзначається, що автори клопотань переконують в неконституційності закону. Мовляв, земля як об'єкт права власності українського народу перебуває під особливою охороною держави - і в першу чергу це стосується земель сільськогосподарського призначення. Нардепи переконані, що закон про ринок землі був прийнятий Верховною Радою з порушенням конституційної процедури розгляду та прийняття, а його положення суперечать нормам Конституції.



Депутати, які звернулися в



Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні, яке затягнулося до ночі 31 березня, прийняла в другому читанні депутатський законопроєкт 2178-10, який впроваджуватиме ринок землі в Україні. Законопроєкт після розгляду всіх поправок підтримали 259 нардепів.



Передбачається, що ринок землі запрацює з 1 липня 2021. Саме тоді буде скасовано мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення.



Законопроєкт чітко нормує перелік тих, хто може набувати права власності на землю: Відзначається, що автори клопотань переконують в неконституційності закону. Мовляв, земля як об'єкт права власності українського народу перебуває під особливою охороною держави - і в першу чергу це стосується земель сільськогосподарського призначення. Нардепи переконані, що закон про ринок землі був прийнятий Верховною Радою з порушенням конституційної процедури розгляду та прийняття, а його положення суперечать нормам Конституції.Депутати, які звернулися в КСУ , відзначають, що приймати рішення про відкритий ринок землі має право тільки український народ шляхом референдуму.Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні, яке затягнулося до ночі 31 березня, прийняла в другому читанні депутатський законопроєкт 2178-10, який впроваджуватиме ринок землі в Україні. Законопроєкт після розгляду всіх поправок підтримали 259 нардепів.Передбачається, що ринок землі запрацює з 1 липня 2021. Саме тоді буде скасовано мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення.Законопроєкт чітко нормує перелік тих, хто може набувати права власності на землю:

- громадяни України,

- територіальні громади,

- держава,

- юридичні особи України,

- іноземні громадяни,

- особи без громадянства,

- у разі придбання в порядку спадкування ділянки протягом року.