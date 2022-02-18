Народні депутати не визнають конституційність закону про ринок землі

Велика палата Конституційного суду 29 вересня розгляне справу про конституційність закону про ринок землі за заявою народних депутатів. Про це повідомили в пресслужбі суду.
Відзначається, що автори клопотань переконують в неконституційності закону. Мовляв, земля як об'єкт права власності українського народу перебуває під особливою охороною держави - і в першу чергу це стосується земель сільськогосподарського призначення. Нардепи переконані, що закон про ринок землі був прийнятий Верховною Радою з порушенням конституційної процедури розгляду та прийняття, а його положення суперечать нормам Конституції.
Депутати, які звернулися в КСУ, відзначають, що приймати рішення про відкритий ринок землі має право тільки український народ шляхом референдуму.
Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні, яке затягнулося до ночі 31 березня, прийняла в другому читанні депутатський законопроєкт 2178-10, який впроваджуватиме ринок землі в Україні. Законопроєкт після розгляду всіх поправок підтримали 259 нардепів.
Передбачається, що ринок землі запрацює з 1 липня 2021. Саме тоді буде скасовано мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення.
Законопроєкт чітко нормує перелік тих, хто може набувати права власності на землю:
- громадяни України,
- територіальні громади,
- держава,
- юридичні особи України,
- іноземні громадяни,
- особи без громадянства,
- у разі придбання в порядку спадкування ділянки протягом року.
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