Нардепи створили об'єднання "Київ без Кличка"
18:54 18 вересень Київ, Україна
Парламентарі подали заяву про створення міжфракційного депутатського об'єднання під назвою "Київ без Кличка".
На цей момент документ підписали 45 народних депутатів, які увійшли в об'єднання. Його співголовами будуть чотири депутати від "Слуги народу". Це Ірина Верещук
, Олександр Дубинський, Олександр Качура
та Олександр Корнієнко. Неважко помітити, що цей список складається з осіб, які претендували в партійному праймеріз на роль кандидата на пост столичного мера від пропрезидентської партії.
"Метою створення міжфракційного депутатського об'єднання "Київ без Кличка" є об'єднання зусиль народних депутатів України для ефективного захисту та сприяння реалізації прав киян, для боротьби з корупційними схемами, забезпечення системного та комплексного підходу до вирішення питань економічного, екологічного, соціального характеру та розвитку міста Києва", - заявили парламентарі, що увійшли в нове депутатське об'єднання.
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