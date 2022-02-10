Нардепи створили об'єднання "Київ без Кличка"

Парламентарі подали заяву про створення міжфракційного депутатського об'єднання під назвою "Київ без Кличка".

"Метою створення міжфракційного депутатського об'єднання "Київ без Кличка" є об'єднання зусиль народних депутатів України для ефективного захисту та сприяння реалізації прав киян, для боротьби з корупційними схемами, забезпечення системного та комплексного підходу до вирішення питань економічного, екологічного, соціального характеру та розвитку міста Києва", - заявили парламентарі, що увійшли в нове депутатське об'єднання.