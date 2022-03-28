Нардепи закликають 11 суддів скласти повноваження

Депутати прибули до Конституційного Суду України з метою передати заяву, в якій нардепи закликають 11 суддів, які втратили довіру, скласти повноваження на добровільній основі.
Вчора стало відомо, що понад 150 народних депутатів поставили підписи під заявою Верховної Ради до суддів Конституційного Суду звільнити свої посади.
За словами заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, в заяві депутати закликали 11 суддів КСУ, які голосували за скасування декларування та скасування кримінальної відповідальності за недекларування і неправдиве декларування, добровільно піти у відставку, "з огляду на те, що довіра в суспільстві до них зараз практично нульова".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі