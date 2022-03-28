Нардепи закликають 11 суддів скласти повноваження

09:49 04 листопада Київ, Україна

Депутати прибули до Конституційного Суду України з метою передати заяву, в якій нардепи закликають 11 суддів, які втратили довіру, скласти повноваження на добровільній основі.

Вчора стало відомо, що понад 150 народних депутатів поставили підписи під заявою Верховної Ради до суддів Конституційного Суду звільнити свої посади.