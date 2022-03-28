Нардепи прийняли законопроєкт Зеленського щодо тероборони

18:35 29 червня Київ, Україна

Верховна Рада підтримала законопроєкт No5557 про національний опір, який передбачає створення територіальної оборони.

Законопроєкт був поданий президентом України і визначений як невідкладний. "За" проголосували 318 нардепів. Представники фракції "ОПЗЖ" заявили про непідтримку законопроєкту.



Після впровадження норм документа в життя буде створено, як очікується, комплексну всеосяжну систему національного опору (протидії) агресору шляхом залучення широких верств населення до територіальної оборони на підконтрольних територіях і/або Руху опору на окупованих або захоплених територіях, підготовки громадян України до виконання специфічних задач територіальної оборони і опору.



Документом також регулюється фінансування і матеріально-технічне забезпечення національного опору; соціального та правового захисту осіб, які беруть участь в національному опорі; відповідальність за порушення законодавства та інших нормативно-правових актів з питань національного опору.



Прихильники законопроєкту вважають, що прийняття документа і впровадження його положень дадуть можливість швидко зміцнити оборону держави і перетворити тероборону на частину всеосяжної системи оборони, яка буде в кожному з населених пунктів.



Очікується, що якщо документ буде прийнятий в цілому, то його норми почнуть діяти 1 січня 2022.



Крім того, нардепи скоротили строки подання поправок до цього законопроєкту.