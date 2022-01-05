Нардепів потрібно позбавляти мандатів за порушення мовного закону - омбудсмен

18:37 23 квітень Київ, Україна

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що нардепи, які використовують недержавну мову, порушують не тільки мовний закон, але і присягу.

Про це повідомляє його пресслужба в п'ятницю, 23 квітня.

"У зв'язку з цим ми будемо звертатися до відповідних політичних сил із вимогою позбавити депутатських мандатів представників, які систематично порушують норми закону і присягу", - сказав Кремень.

Також омбудсмен повідомив, що під час засідання Харківської міськради 21 квітня мовний закон порушили секретар ради, низка депутатів і чиновників виконкому.