Нардепів потрібно позбавляти мандатів за порушення мовного закону - омбудсмен
18:37 23 квітень Київ, Україна
Мовний омбудсмен
Тарас Кремінь заявив, що нардепи, які використовують недержавну мову, порушують не тільки мовний закон, але і присягу.
Про це повідомляє його пресслужба в п'ятницю, 23 квітня.
"У зв'язку з цим ми будемо звертатися до відповідних політичних сил із вимогою позбавити депутатських мандатів представників, які систематично порушують норми закону і присягу", - сказав Кремень.
Також омбудсмен повідомив, що під час засідання Харківської міськради 21 квітня мовний закон порушили секретар ради, низка депутатів і чиновників виконкому.
"Це вже не перший сигнал про те, що місцеві депутати систематично порушують мовне законодавство. Відповідно до статті 56 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" мною як уповноваженим щодо захисту державної мови вже здійснюються заходи державного контролю щодо низки депутатів і посадових осіб Харківської міської ради. Чергова скарга, яка надійшла на нашу адресу, також не залишиться без уваги. Будуть вжиті всі можливі заходи реагування, передбачені законом", - підсумував Тарас Кремінь.
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