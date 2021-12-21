Нардепам хочуть дати можливість голосувати у віддаленому форматі

09:58 20 грудень Київ, Україна

Спікер Верховної Ради України, який повернувся з Польщі, в черговий раз наголосив на важливості впровадження ідеї голосування у віддаленому форматі. За його словами, цей законопроєкт перебуває на стадії розробки і вже на початку наступного року з'явиться в парламенті.