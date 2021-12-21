Нардепам хочуть дати можливість голосувати у віддаленому форматі

Спікер Верховної Ради України, який повернувся з Польщі, в черговий раз наголосив на важливості впровадження ідеї голосування у віддаленому форматі. За його словами, цей законопроєкт перебуває на стадії розробки і вже на початку наступного року з'явиться в парламенті.
Стефанчук також додав, що йому прикро за ігнорування народними депутатами України його ідеї, яку він пропонував ще два роки тому. Повернувшись із Польщі, чиновник зазначив, що вже по всій Європі працює змішана система голосування і в разі потреби політики можуть брати участь навіть у засіданнях, перебуваючи при цьому самоізольованими.
Глава парламенту України пояснив, навіщо потрібна ця система. Він вважає, що цей спосіб запобігатиме не лише поширенню коронавірусної хвороби, а й у разі агресії з боку Російської Федерації збереже «керованість у державі».
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