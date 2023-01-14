Наростає відкритий конфлікт між Пригожиним та Міноборони Росії

08:54 14 січня Київ, Україна

Конфлікт ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина з керівництвом російського Міноборони фактично перейшов у відкриту фазу. Оборонне відомство Росії останнім часом ігнорує "вагнерівців" у своїх щоденних зведеннях, на це Пригожин заявив про "внутрішньовидову боротьбу і крадіжку його перемог".

На тлі важких боїв у Соледарі Міноборони Росія поширює багато фейків про ситуацію в місті. Примітно, що в офіційних повідомленнях чиновники не згадують про роль ПВК Вагнер.. Натомість заявляється, що нібито "захоплення" Соледара стало можливим завдяки підрозділам ВДВ, які "зробили прихований маневр" і "блокували місто з півночі і півдня".

Також у Росії розхвалили штурмову та армійську авіацію, ракетні війська та артилерію російської армії, які нібито теж важко працювали для окупації міста.

Зазначимо, що ЗСУ тоді спростували інформацію про захоплення Соледара.

Російські, західні та українські ЗМІ неодноразово писали, що місто намагаються захопити "вагнерівці", що підтверджував і сам Пригожин.

На думку міністра оборони України Олексія Резнікова, найманців Вагнера цікавить не просто захоплення Соледара, вони намагатимуться "заробляти гроші на крові", адже там розташовані найбільші в Європі соляні шахти.. Крім того, ватажку ПВК "потрібно надати якісь докази, щоб заявити, що вони кращі за регулярні збройні сили російської федерації".

Спочатку Пригожин відмовлявся коментувати відсутність згадок його військової компанії у зведеннях міноборони Росії щодо захоплення Соледара.

"На ці питання, безумовно, відповіді будуть потрібні, але не зараз. Човен і так хитається", - публікувала його слова прес-служба.

Але сьогодні куратор ЧВК все ж таки не втримався і заявив у його угруповання "постійно намагаються вкрасти перемогу" і дав зрозуміти, що вважає своїх недругів усередині Росії більш небезпечним противником, ніж американців.

"Мене не дуже турбують дії США, оскільки, безумовно, це серйозний противник, але зараз не ключовий. Значної шкоди ПВК Вагнер може завдати наша внутрішньовидова боротьба, корупція, бюрократія та чиновники, які хочуть залишитися на своїх місцях. Це серйозніша загроза існуванню ПВК Вагнер. Наприклад, останнім часом у засобах масової інформації ведеться активна робота з того, щоб заборонити словосполучення "ПВК Вагнер", не вимовляти його вголос і всіляко уникати, як чорт ладану. У ПВК Вагнер постійно намагаються вкрасти перемогу та розповідають про присутність незрозуміло кого, аби принизити їхні заслуги", - заявив Пригожин.

Головне управління розвідки Міноборони України також підтверджує, що Сергій Шойгу зробив нові методички для пропагандистів: наказано повністю ігнорувати Пригожина.

За даними розвідки, "рекомендації" містять 11 пунктів, серед яких є "відмова від згадки ПВК Вагнер у позитивному контексті, потрібно наголошувати на надмірних людських втратах і безглуздих атаках ПВК".

При цьому російським пропагандистам треба говорити про "видатну роль" глави військового відомства Росії Шойгу і нового командувача війни Валерія Герасимова.

"Загалом документ свідчить про кардинальну зміну акцентів щодо висвітлення перебігу подій у війні проти України, а також загострення політичної боротьби всередині країни-агресора", - заявили в ГУР.

Зазначимо, що на тлі конфлікту Пригожина з керівництвом Міноборони Росії заяви всіх російських сторін про захоплення Соледара поки виявлялися фейками.