Нарощування ядерного озброєння в Криму

14:09 05 серпня Київ, Україна

У відкритих джерелах все частіше з'являється інформація про те, що територія окупованого Криму буде використовуватися для виготовлення ядерної зброї.

Ще в січні 2014 року голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що «Росія вважає за можливе розміщувати ядерну зброю в Криму в разі потреби». Більш того, в 2014 році українська Державна інспекція ядерного регулювання повідомила в МАГАТЕ про те, що більше не контролює 3 об'єкти, на яких могли розміщуватися якісь ядерні компоненти: Севастопольський університет ядерної енергетики, Балаклавське сховище боєприпасів і Краснокаменське під Феодосією.

За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скибицького, «найбільший інтерес РФ виявила до об'єкта «Феодосія 13», зроблена його перевірка, інспекція, визначена ділянка необхідних робіт».

На засіданні Генасамблеї ООН 11 листопада заступник Постійного представника України в ООН Юрій Вітренко висловив побоювання, що Росія може скомпрометувати статус України як без'ядерної держави, якщо розмістить або вже розмістила ядерну зброю у тимчасово окупованому Криму - всупереч Будапештському меморандуму.



У Кремлі ситуацію не коментують.

Проте Росія веде підготовку до розміщення в захопленому Криму ядерної зброї, перетворення півострова на ядерну військову базу поза моніторингів МАГАТЕ та інших міжнародних інститутів, що є загрозою не тільки для України і Європи, а й для всього світу. Україна робила і продовжує робити все, що в її силах... Зокрема, безпека в Азово-Чорноморському регіоні буде обговорюватися на панельних дискусіях в рамках саміту «Кримської платформи» 23 серпня.