Нарощування військ РФ уздовж кордону з Україною: глава МЗС Естонії застерігає від ескалації

Глава МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс висловила "велике занепокоєння" через концентрацію військ РФ біля кордонів України.
Міністр побоюється, що Кремль може використати стягнуті до кордонів війська для вторгнення в Україну. Захід має продовжувати підтримувати Україну у цій складній ситуації, вважає Лійметс.
У відповідь на запитання журналістів, чи Захід повинен гарантувати Україні військову підтримку у разі вторгнення РФ, глава МЗС Естонії зазначила, що Україну необхідно підтримувати "різними можливими способами", у тому числі в рамках двосторонніх відносин.
Нагадаємо, що останнім часом з'явилося багато повідомлень про те, що Росія стягує війська до українських кордонів. У Москві звинувачення у підготовці вторгнення в Україну відкинули. США, за даними ЗМІ, розглядають можливість постачання Україні додаткової зброї.
Нагадаємо, що останнім часом з'явилося багато повідомлень про те, що Росія стягує війська до українських кордонів. У Москві звинувачення у підготовці вторгнення в Україну відкинули. США, за даними ЗМІ, розглядають можливість постачання Україні додаткової зброї.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі