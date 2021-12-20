Нарощування військ РФ уздовж кордону з Україною: глава МЗС Естонії застерігає від ескалації

07:35 24 листопад Київ, Україна

Глава МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс висловила "велике занепокоєння" через концентрацію військ РФ біля кордонів України.
"Для нас важливо, щоб не було додаткової ескалації воєнного конфлікту, який ми спостерігаємо в Україні вже вісім років", – наголосила Лійметс.
Міністр побоюється, що Кремль може використати стягнуті до кордонів війська для вторгнення в Україну. Захід має продовжувати підтримувати Україну у цій складній ситуації, вважає Лійметс.
"Ми маємо продовжувати підтримувати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність українців", - зазначила дипломат.
У відповідь на запитання журналістів, чи Захід повинен гарантувати Україні військову підтримку у разі вторгнення РФ, глава МЗС Естонії зазначила, що Україну необхідно підтримувати "різними можливими способами", у тому числі в рамках двосторонніх відносин.

Нагадаємо, що останнім часом з'явилося багато повідомлень про те, що Росія стягує війська до українських кордонів. У Москві звинувачення у підготовці вторгнення в Україну відкинули. США, за даними ЗМІ, розглядають можливість постачання Україні додаткової зброї.