Нарощування військ РФ уздовж кордону з Україною: глава МЗС Естонії застерігає від ескалації

07:35 24 листопад Київ, Україна

Глава МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс висловила "велике занепокоєння" через концентрацію військ РФ біля кордонів України.

"Для нас важливо, щоб не було додаткової ескалації воєнного конфлікту, який ми спостерігаємо в Україні вже вісім років", – наголосила Лійметс.

Міністр побоюється, що Кремль може використати стягнуті до кордонів війська для вторгнення в Україну. Захід має продовжувати підтримувати Україну у цій складній ситуації, вважає Лійметс.

"Ми маємо продовжувати підтримувати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність українців", - зазначила дипломат.