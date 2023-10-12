Нарощування виробництва зброї та ситуація на Близькому Сході: Зеленський провів Ставку

16:49 12 жовтня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський 12 жовтня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. За словами глави держави, на Ставці розглядалися три ключові питання. Зокрема, ситуація на фронті та українське виробництво техніки та зброї.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Перше – фронт. Доповіді командувачів – Залужний, Сирський, Тарновський. Ситуація на основних напрямках – схід, південь. Захист наших позицій. Наші кроки вперед", - йдеться у повідомленні Зеленського.

Другим питанням на Ставці було українське виробництво зброї та техніки та постійне нарощування цих обсягів.

"Мінстратегпром має чітке завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами – від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів. За окремими елементами такої програми вже були доповіді. Хороші результати. Будуть значнішими", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що дав окреме доручення віцепрем'єр-міністру Михайлу Федорову та міністру оборони Рустему Умерову щодо максимальної цифровізації поставок для Сил оборони.

"Повна підзвітність та контроль – наш пріоритет. Є чіткі терміни реалізації", – сказав президент України.

Третім пунктом на Ставці було розглянуто ситуацію на Близькому Сході.