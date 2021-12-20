НАЗК викликає Шкарлета через неправдиву інформацію у декларації

11:11 17 грудень Київ, Україна

Національне агентство із запобігання корупції запрошує 15 осіб для надання пояснень про можливі порушення вимог законів «Про запобігання корупції» та «Про політичні партії».

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.



У зв'язку з ознаками неправдивих відомостей у декларації запрошується міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. На міністра чекають 23 грудня об 11.00.



За результатами перевірки е-декларації міністра, зокрема, виявилося, що він занизив вартість придбаного авто Mitsubishi Pajero Wagon і не задекларував квартиру, записану на матір. У розділі е-декларації "об'єкти нерухомості" суб'єкт декларування вказав неправдиві відомості про реєстраційний номер, вартість на дату набуття права по квартирі загальною площею 60,1 м, що належить члену сім'ї (матері) на праві власності та суб'єкту декларування на іншому праві користування, вказавши реєстраційний номер на дату отримання права "не застосовується".



«Суб'єкт декларування у розділі 3 декларації вказав неправдиві відомості (п. 3 цього розділу), чим не дотримався вимог п. 2 ч. 1 ст. 46 закону про запобігання корупції», – йдеться у документі.



Раніше в НАЗК заявили, що у агентства виникли сумніви і в законності походження 95 тисяч доларів США, 65 тисяч євро та 10 тисяч гривень, які декларант вказав як готівку його матері Людмили Шкарлет.



Нацагентство зазначило, що загальна сума грошових активів Людмили Шкарлет у грошовій одиниці України на 31 грудня 2020 року становила 4 млн 954 тис. грн.



Крім того, у НАЗК зазначили, що Шкарлет зазначив неправдиві відомості про вартість (на дату набуття права) транспортного засобу Mitsubishi Pajero Wagon 2013 року випуску, що належить йому на праві власності, вказавши вартість – 288 000,00 гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів, вартість зазначеного транспортного засобу на дату придбання суб'єктом декларування у власність (відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу від 03.04.2018 року) склала 49 000,00 гривень.



У зв'язку з ознаками неправдивих відомостей у декларації агенція також викликає для пояснення першого заступника голови Державної служби морського та річкового транспорту Андрія Глазкова, колишнього керівника апарату Лохвицького районного суду Полтавської області Владислава Петренка; керівницю приватного сільськогосподарського підприємства ім. Ватутіна Аллу Лобур, керівника Громадської організації «Антоновська громадська рада» Ігоря Носача.