НАЗК: відновлено доступ до реєстру корупційних правопорушників

15:35 04 вересня Київ, Україна

Згідно з повідомленням Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні чи пов'язані з корупцією правопорушення, відновлено, проте з урахуванням "аспектів безпеки".



Отримано підтвердження від Міністерства оборони про те, що відновлення доступу до Реєстру не становить ризиків, за умови виключення інформації про місце роботи та посаду особи на момент скоєння нею корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.



Раніше, у зв'язку з початком військових дій, державні органи обмежили доступ до низки реєстрів, включаючи Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні чи пов'язані з корупцією злочини. Проте відсутність доступу до такої інформації призводила до значних труднощів при роботі державних органів та інших організацій, зокрема, при призначенні на посади, проведенні державних закупівель та інших адміністративних процедур.



Реєстр корупціонерів - це вебпортал, на якому міститься інформація про всіх фізичних та юридичних осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Тут можна запитати довідку про наявність або відсутність відомостей про себе, а також про юридичну особу, до якої були вжиті заходи щодо корупційних правопорушень.



За словами голови НАЗК Олександра Новікова, відкриття доступу до даних Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, свідчить про те, що за дотримання аспектів безпеки можна також надати доступ до даних Реєстру декларацій.



Уточнюється, що НАЗК очікує схвалення законопроєкту №9534 Верховною Радою в цілому. Цей законопроєкт спрямований на відновлення електронного декларування статків посадових осіб, яке було призупинено у зв'язку із запровадженням військового стану, та має регулювати питання відкритого доступу до даних Реєстру декларацій.