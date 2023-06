НАЗК внесло китайську автомобільну компанію Geely до списку спонсорів війни

16:34 23 червня Київ, Україна

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, відому як Geely.



Про це йдеться у повідомленні НАЗК.



Підставою для цього рішення стало те, що компанія, що володіє декількома брендами, включаючи Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility, продовжує сплачувати податки до бюджету росії, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати агресію проти України в той час, коли більшість автовиробників з Європи, Японії та Кореї припинили продажі на російському ринку після вторгнення в Україну.



За даними НАЗК, компанія продовжує представляти та продавати нові моделі авто своєї марки в рф. Станом на травень 2023 р. мережа офіційних дилерів Geely представлена в 89 російських містах та налічує 157 дилерських центрів.



Так, продаж автомобілів під маркою Geely в росії за перші три місяці 2023 року зріс більш ніж удвічі в порівнянні з минулим роком, з 5543 до 12673 одиниць. Виторг Geely Auto Group за 2022 рік склав понад 20 млрд доларів США.



Жодних спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії не було.