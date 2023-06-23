НАЗК внесло китайську автомобільну компанію Geely до списку спонсорів війни

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, відому як Geely.
Про це йдеться у повідомленні НАЗК.
Підставою для цього рішення стало те, що компанія, що володіє декількома брендами, включаючи Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility, продовжує сплачувати податки до бюджету росії, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати агресію проти України в той час, коли більшість автовиробників з Європи, Японії та Кореї припинили продажі на російському ринку після вторгнення в Україну.
За даними НАЗК, компанія продовжує представляти та продавати нові моделі авто своєї марки в рф. Станом на травень 2023 р. мережа офіційних дилерів Geely представлена в 89 російських містах та налічує 157 дилерських центрів.
Так, продаж автомобілів під маркою Geely в росії за перші три місяці 2023 року зріс більш ніж удвічі в порівнянні з минулим роком, з 5543 до 12673 одиниць. Виторг Geely Auto Group за 2022 рік склав понад 20 млрд доларів США.
Жодних спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії не було.
Про це йдеться у повідомленні НАЗК.
Підставою для цього рішення стало те, що компанія, що володіє декількома брендами, включаючи Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility, продовжує сплачувати податки до бюджету росії, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати агресію проти України в той час, коли більшість автовиробників з Європи, Японії та Кореї припинили продажі на російському ринку після вторгнення в Україну.
За даними НАЗК, компанія продовжує представляти та продавати нові моделі авто своєї марки в рф. Станом на травень 2023 р. мережа офіційних дилерів Geely представлена в 89 російських містах та налічує 157 дилерських центрів.
Так, продаж автомобілів під маркою Geely в росії за перші три місяці 2023 року зріс більш ніж удвічі в порівнянні з минулим роком, з 5543 до 12673 одиниць. Виторг Geely Auto Group за 2022 рік склав понад 20 млрд доларів США.
Жодних спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії не було.
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