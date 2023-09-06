НАЗК внесло Bacardi Limited до списку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло компанію Bacardi Limited до списку міжнародних спонсорів війни через її активну діяльність на російському ринку.
Повідомлення на цю тему було поширене офіційною пресслужбою НАЗК.
В аналізі наголошується, що Bacardi Limited виступає в ролі однієї з найбільших світових приватних алкогольних корпорацій, її асортимент товарів продається більш ніж у 170 країнах.
Серед відомих брендів Bacardi Limited є такі найменування, як бренді Baron Otard, D'USSÉ; джин Bombay; текіла Cazadores; горілка Grey Goose, Eristoff; віскі Dewar's, William Lawson's, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel's Envy та інші напої, такі як Martini, St-Germain, Bénédictine.
Загальна кількість торгових марок, що належать Bacardi Limited, перевищує 200, серед яких найвідомішим є її ром, який займає лідируючу позицію з продажу серед ромових брендів у світі.
Неоднозначні події навколо Bacardi Limited почали розгортатися під час початку великомасштабного вторгнення, коли компанія оголосила про припинення експорту до російської федерації та обмеження рекламних кампаній. Однак пізніше ця інформація була видалена з її офіційної заяви.
Bacardi Limited продовжила постачання своєї продукції в рф на значні суми, а також продовжує залучати нових співробітників через розміщення вакансій.
Ситуація в алкогольній індустрії також зазнала змін через відхід міжнародних брендів з російського ринку, що створило нові можливості для тих, хто залишився. Це дозволило російському підрозділу компанії Bacardi Рус активно взаємодіяти з ринком, а обсяг імпорту за період війни з Україною досяг більш ніж 169 мільйонів доларів США.
Фінансові результати російського підрозділу компанії вражають: виторг "Bacardi Рус" у 2022 році збільшився на 8,5%, склавши 32,6 мільярда рублів, а чистий прибуток досяг 4,7 мільярда рублів. Цей показник збільшився на 206,5%, порівняно з 2021 роком (1,5 мільярда рублів). Також варто відзначити, що більше 12 мільйонів доларів США були сплачені до бюджету росії у вигляді податків на прибуток.
Таким чином, Bacardi Limited продовжує надавати фінансову підтримку російському бюджету, сприяти економіці країни та одночасно впливати на поточну війну в Україні.
Повідомлення на цю тему було поширене офіційною пресслужбою НАЗК.
В аналізі наголошується, що Bacardi Limited виступає в ролі однієї з найбільших світових приватних алкогольних корпорацій, її асортимент товарів продається більш ніж у 170 країнах.
Серед відомих брендів Bacardi Limited є такі найменування, як бренді Baron Otard, D'USSÉ; джин Bombay; текіла Cazadores; горілка Grey Goose, Eristoff; віскі Dewar's, William Lawson's, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel's Envy та інші напої, такі як Martini, St-Germain, Bénédictine.
Загальна кількість торгових марок, що належать Bacardi Limited, перевищує 200, серед яких найвідомішим є її ром, який займає лідируючу позицію з продажу серед ромових брендів у світі.
Неоднозначні події навколо Bacardi Limited почали розгортатися під час початку великомасштабного вторгнення, коли компанія оголосила про припинення експорту до російської федерації та обмеження рекламних кампаній. Однак пізніше ця інформація була видалена з її офіційної заяви.
Bacardi Limited продовжила постачання своєї продукції в рф на значні суми, а також продовжує залучати нових співробітників через розміщення вакансій.
Ситуація в алкогольній індустрії також зазнала змін через відхід міжнародних брендів з російського ринку, що створило нові можливості для тих, хто залишився. Це дозволило російському підрозділу компанії Bacardi Рус активно взаємодіяти з ринком, а обсяг імпорту за період війни з Україною досяг більш ніж 169 мільйонів доларів США.
Фінансові результати російського підрозділу компанії вражають: виторг "Bacardi Рус" у 2022 році збільшився на 8,5%, склавши 32,6 мільярда рублів, а чистий прибуток досяг 4,7 мільярда рублів. Цей показник збільшився на 206,5%, порівняно з 2021 роком (1,5 мільярда рублів). Також варто відзначити, що більше 12 мільйонів доларів США були сплачені до бюджету росії у вигляді податків на прибуток.
Таким чином, Bacardi Limited продовжує надавати фінансову підтримку російському бюджету, сприяти економіці країни та одночасно впливати на поточну війну в Україні.
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