НАЗК закликає Америку ввести санкції проти 1400 керівників компаній Росії

15:18 12 вересня Київ, Україна

У списки санкцій США пропонують включити ще 1413 керівників і власників російських компаній.

З відповідною ініціативою виступило Національне агентство з питань запобігання корупції, повідомляє у понеділок, 12 вересня, прес-служба відомства.

"НАЗК направило до Міністерства закордонних справ України з метою використання в дипломатичній площині пакета для синхронізації санкцій, накладених США. Зокрема, НАЗК опрацювало дані про накладені в США санкції на компанії та виявило, що на керівництво та власників цих організацій не накладено санкції. Отже, НАЗК виявило 1413 керівників та власників таких компаній та запропонувало включити їх у санкційні списки США”, – йдеться у повідомленні.

Серед запропонованих агентством кандидатів на санкції – керівництво банків, уже включених до списку санкцій США. Йдеться про Центральний банк Росії, Ощадбанк, банк ВТБ, Сургутнафтогазбанк та інші.. Зокрема, застосувати санкції США пропонується до голови правління Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна.



До списків кандидатів також увійшли керівники компаній "Роснефть", "Газпром нафта", "Лукойл" і "Новатек".. Зокрема, запропоновано додати до списку санкцій власника компанії Лукойл Вагіта Алекперова.



Ініційовано накладення санкцій США та на керівництво великих промислових підприємств, у тому числі компаній військово-промислового комплексу, серед яких – великий державний оборонний конгломерат корпорація Ростех, концерн Калашніков, який займається дослідженнями та розробкою військових технологій, та компанія Камаз, техніка якої використовується, зокрема , російські військові.



Ініційовано застосування санкцій США також до голови Республіки Татарстан Рустама Мініханова, який є головою ради директорів компанії Туполєв, та генерального директора технопарку Сколково Рената Батирова.



Крім того, ідентифіковано 341 компанію, власники або топ-менеджмент яких під санкціями США. Зокрема, йдеться про компанії, які належать олігархам Віктору Вексельбергу, Алішеру Усманову, братам Ротенбергам, Олегу Дерипаску, Сергію Чемезову та членам їхніх сімей, до яких уже застосовано санкції США, а також компанії, пов'язані з близькими до президента Росії Володимиром Путіном. Аліною Кабаєвою, Катериною Тихоновою (путіною) та Юрієм Ковальчуком.