Напавши на Україну, росія порушила статут ООН - Джо Байден

19:24 21 вересня Київ, Україна

Глава США Джо Байден виступив на Генасамблеї ООН, у своїй промові американський лідер засудив плани кремля щодо проведення "референдумів" щодо приєднання до росії окупованих територій України та мобілізації.

"Путін виступив з безрозсудними ядерними погрозами. Ніхто не погрожував росії, і ніхто, крім росії, не прагнув конфлікту. Тепер росія оголосила мобілізацію, і кремль організує фіктивні референдуми, щоб спробувати анексувати частину України. США ніколи не визнають референдуми на окупованих територіях.



Постійний член РБ ООН вторгся до свого сусіда і спробував стерти суверенну державу з карти, це є суттєвими порушеннями Статуту ООН", - сказав Байден.

Президент США нагадав про російські бомбардування об'єктів цивільної інфраструктури України, масові вбивства мирних жителів, погрози російських пропагандистів знищити українську націю.

"Ця війна спрямована на знищення права України на існування – просто і зрозуміло – і права України, існувати як народ. Ким би ви не були, де б ви не жили, у що б не вірили, це має змусити вашу кров завмерти", - сказав Байден.

Джо Байден також розповів про міжнародну військову допомогу Україні.

"Понад 40 країн, які тут представлені, вклали мільярди своїх грошей, щоб допомогти Україні захистити себе", - зазначив американський лідер.

Джо Байден підкреслив, що якщо одній країні дозволити «переслідувати свої імперські амбіції», весь світ буде в небезпеці.

"Сполучені Штати співпрацюють із союзниками та партнерами, щоб змусити росію платити, щоб стримувати напад на територію НАТО, щоб росія відповідала за жорстокі військові злочини. Нація прагне задоволення своїх імперських амбіцій, якщо це залишити без наслідків, то тоді під загрозою буде все, що захищає наша організація. Кожна перемога на полі бою – це заслуга українських солдатів. Але ми також проходили випробування останнім часом. Ми не вагалися, ми обрали свободу, суверенітет, ми вибрали ті принципи, які обстоює кожен учасник ООН», - сказав Байден.

Американський президент нагадав, що не можна завойовувати територію країни силою.

"Єдина країна, яка з цим не погоджується, — росія. Тому ми, кожен із учасників цієї організації, який вірить у принципи нашої організації, маємо рішуче, послідовно наполягати на тому, що Україна має ті ж права, що й будь-яка сучасна держава" — заявив Байден.

На завершення своєї промови президент США закликав країни до об'єднання, включення нових членів до Ради безпеки ООН та скасування права вето.