"Напади на українські порти на Дунаї - величезна проблема" — президент Румунії

Напади росії на українські річкові порти на Дунаї уповільнять експорт зернових, тому необхідно посилити інші маршрути, заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, виступаючи пізно ввечері в середу, 6 вересня, на саміті країн "Ініціативи трьох морів" у Бухаресті.
Про це повідомляє Reuters.
З того часу, як москва відмовилася від Чорноморської зернової угоди, росія неодноразово завдавала ударів по українських річкових портах, розташованих на іншому від Румунії березі Дунаю, нагадує Reuters. Румунський чорноморський порт Констанца є альтернативним експортним маршрутом для України, куди зерно прибуває автомобільним, залізничним транспортом або баржами Дунаєм, зазначає агентство.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі