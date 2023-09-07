"Напади на українські порти на Дунаї - величезна проблема" — президент Румунії

12:10 07 вересня Київ, Україна

Напади росії на українські річкові порти на Дунаї уповільнять експорт зернових, тому необхідно посилити інші маршрути, заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, виступаючи пізно ввечері в середу, 6 вересня, на саміті країн "Ініціативи трьох морів" у Бухаресті.



Про це повідомляє Reuters.

"Звичайно, напади на українські порти на Дунаї - величезна проблема. Звичайно, це певним чином уповільнить експорт. Ми розвиватимемо інші маршрути, ми прийняли українські морські перевезення через наші румунські територіальні води біля Чорного моря, ми продовжуватимемо розвивати експорт залізницею та автомобільним транспортом", - сказав Йоганніс.