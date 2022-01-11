Напад Росії на Україну стане вердиктом для НАТО – голова ВП

16:27 11 січень Київ, Україна

Імовірний напад Росії на Україну стане вердиктом Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та великою проблемою для країн Заходу. Таку думку висловив керівник офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4.

"Якщо це станеться (вторгнення. – Ред.) – це стане вердиктом для НАТО та великою проблемою. Адже західним країнам доведеться пояснювати, чому після стількох розмов це сталося", – зазначив Єрмак.

Він додав, що вирішення ситуації в Україні буде "однією з найбільших перемог партнерів держави", водночас ескалація - "одним із найбільших програшів".



За словами голови ВП, Україна більше підготовлена до можливої ескалації, ніж у 2014 році. Єрмак переконаний, що "більше 90 відсотків українців стануть на захист країни" у такому разі. На його думку, напад РФ на Україну стане кінцем будь-якої безпеки не лише в Європі, а й у всьому світі.. Єрмак каже, що говорити з Росією про НАТО слід розпочинати питання припинення війни в Україні.



Коментуючи категоричну позицію РФ щодо неприйняття України до НАТО, Єрмак зазначив, що мету євроатлантичної інтеграції України закріплено в Конституції і лише українці та країни Альянсу можуть вирішувати із цього приводу.

"Членство в НАТО як мета закріплене в нашій Конституції, і тільки ми та члени НАТО можемо вирішувати. Якщо якісь члени НАТО проти, то нехай скажуть про це належним чином, чесно та дружньо", - сказав він.

10 січня у Женеві відбулися переговори США та РФ з безпеки, на яких Москві та Вашингтону не вдалося досягти прогресу у питанні заборони членства України в НАТО, на чому наполягає Росія. В Альянсі вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоб загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок.



З осені РФ стягує війська до кордону з Україною, що, на думку розвідок, може свідчити про підготовку до вторгнення.. Як припускав міністр оборони України Олексій Рєзніков, ймовірним часом для ескалації може бути кінець січня. США та Європейський Союз пригрозили РФ найжорстокішими санкціями у разі реалізації такого сценарію. У Кремлі підготовку до вторгнення заперечують.