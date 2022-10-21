Напад із білорусі малоймовірний - Британська розвідка

Розвідка Британії вважає, що вторгнення білорусі в Україну малоймовірне.
Про це йдеться у огляді Міноборони Великобританії про війну в Україні за 21 жовтня.
У ньому нагадують, що в середині жовтня олександр лукашенко анонсував розгортання угруповання на 70 тисяч білоруських та до 15 тисяч російських військ, а згодом мінськ опублікував відео із прибуттям російських військових.
Про це йдеться у огляді Міноборони Великобританії про війну в Україні за 21 жовтня.
У ньому нагадують, що в середині жовтня олександр лукашенко анонсував розгортання угруповання на 70 тисяч білоруських та до 15 тисяч російських військ, а згодом мінськ опублікував відео із прибуттям російських військових.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі