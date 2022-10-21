Напад із білорусі малоймовірний - Британська розвідка

10:11 21 жовтня Київ, Україна

Розвідка Британії вважає, що вторгнення білорусі в Україну малоймовірне.

Про це йдеться у огляді Міноборони Великобританії про війну в Україні за 21 жовтня.

У ньому нагадують, що в середині жовтня олександр лукашенко анонсував розгортання угруповання на 70 тисяч білоруських та до 15 тисяч російських військ, а згодом мінськ опублікував відео із прибуттям російських військових.
 
"Втім, станом на зараз малоймовірно, що росія вже перекинула у білорусь значну кількість додаткових військ", - зазначає британська розвідка..
 
"РФ навряд чи зможе зібрати готові до бойових дій формування у такій кількості через те, що її сили вже задіяні в Україні... білоруська армія, найімовірніше, зберігає мінімальну здатність здійснювати комплексні операції", – констатує вона.
 
"Тому ці оголошення можуть бути спробою продемонструвати російсько-білоруську єдність та переконати Україну відтягнути більше сил на оборону північних кордонів", – резюмується в огляді.