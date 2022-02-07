









Наміри Макрона домовитися з Путіним називають амбітними та навіть ризикованими 16:15 07 лютий Київ, Україна Уперте небажання бачити, що справжня проблема — це не відсутність діалогу, а свідомі наміри господаря Кремля легко може зіграти з ним злий жарт».



Ключовим предметом компромісу для Москви називають спосіб виконання Мінських домовленостей щодо Донбасу.



Сам Макрон неодноразово наголошував, що готовий працювати над втіленням домовленостей, досягнутих за посередництва Франції та Німеччини 2014 та 2015 у Мінську на тлі тодішніх активних бойових дій на сході України.



Росія постійно наголошує на тому, щоб Київ визнав сформовані з підтримкою Москви сепаратистські освіти «ДНР» та «ЛНР», і щоб це визнання було закріплене змінами в українській конституції.



Україна наполягає, що Мінські домовленості передусім передбачають припинення війни, очищення регіону від незаконних збройних формувань та український контроль над кордоном із Росією.



З Москви перед приїздом Еммануеля Макрона сказали, що не сподіваються якнайшвидшого вирішення проблем.

«Положення надто складне, щоб очікувати на вирішальний прорив у ході однієї зустрічі», - сказав спікер російського президента

Росія наполягає, що не планує нападу на Україну, але російські представники заявляють, що вважають загрозою українську співпрацю з НАТО і неодноразово натякали на готовність застосувати силу для захисту ДНР та ЛНР на українському сході.

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