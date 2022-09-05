Наявність шенгенської візи у російського туриста більше не є гарантією в'їзду до ЄС - Боррель

17:59 05 вересня Київ, Україна

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що наявність "шенгену" не гарантує росіянам в'їзд до країн Євросоюзу.

«Наявність візи – це не гарантія, що [російський] турист в'їде в ту чи іншу країну. Це попередня умова, але на кордоні він має пройти контроль, і його можуть не пустити», — сказав Боррель.

Як приклад такого підходу він навів США, де наявність візи не є гарантією в'їзду.



Він уточнив, що таке рішення ухвалили міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі в Празі 30–31 серпня. При цьому Євросоюз не має наміру запроваджувати повну заборону на видачу віз російським громадянам, тому що «не повинен відгороджувати себе від громадянського суспільства», додав політик.



За підсумками зустрічі глави МЗС європейських держав домовилися скасувати спрощений режим видачі віз росіянам. Це призведе до подорожчання процедури з 35 євро до 80 євро, збільшення пакета документів для подання заяви та термінів розгляду заявки.



Додатково країни ЄС можуть запроваджувати власні візові обмеження на національному рівні — так уже вчинили Прибалтика, Словаччина, Словенія, Польща та Данія.