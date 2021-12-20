Напередодні саміту у Брюсселі Зеленський зустрінеться з Макроном та Шольцем

16:21 14 грудень Київ, Україна

Як стало відомо, завтра, 15 грудня, перед початком саміту Східного партнерства має відбутися зустріч українського президента Володимира Зеленського з членами Нормандської четвірки: канцлером ФРН Олафом Шольцем та французьким президентом Еммануелем Макроном. Після відходу з політичної арени Ангели Меркель, яка була незаперечним лідером у Нормандській четвірці, її новому складу доведеться знаходити нові точки зіткнення, виробляти лінії співдружності між собою.

Метою зустрічі стала необхідність попереднього обговорення шляхів реалізації Мінських угод. Перед цим Шольц та Макрон висловили своє бажання відновити роботу Нормандської четвірки для гарантії позитивних перспектив для України. У свою чергу і Зеленський днями обговорив з Макроном телефоном майбутні переговори щодо Донбасу.

На саміті, який також відбудеться цього дня, зустрінуться представники країн-членів Східного партнерства: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна.