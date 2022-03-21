Напередодні Дня кримськотатарського прапора окупанти залякують активістів, роздаючи «застереження»

13:57 22 червня Київ, Україна

Окупаційна влада Криму продовжує вдаватися до своїх традиційних методів для залякування кримських татар, напередодні Дня кримськотатарського прапора активістам почали вручати "застереження" про неприпустимість участі в несанкціонованих акціях.



Зокрема, такий документ отримав кримськотатарський активіст Заїр Смедляєв, повідомляє Кримська правозахисна група.

У документі говориться, що правоохоронці отримали інформацію про запланований "неузгоджений мітинг" на території Криму. У зв'язку з чим учасники такої акції можуть бути притягнуті до відповідальності за будь-яким з 8 пунктів статей, а саме: за порушення встановленого порядку організації або проведення несанкціонованих зборів, мітингу, пропаганду або публічну демонстрацію нацистської атрибутики, незаконне поводження зі зброєю, публічні заклики до екстремістської діяльності, що порушують територіальну цілісність Російської Федерації.

Також в "застереженні" повідомляється, що захід планується в період загрози поширення коронавірусної інфекції.



За інформацією Кримської правозахисної групи, подібні "застереження" від "прокуратури" стали отримувати активісти в різних районах окупованого Криму.