Нафтогаз озвучив запаси газу України

20:47 28 липня Київ, Україна

За підсумками липня запаси газу України досягнуть близько 11,8 млрд кубометрів.

Про це повідомив у четвер, 28 липня, голова Нафтогазу Юрій Вітренко.

"Зараз у нас у підземках 11,7 млрд куб. м газу, середньодобово ми приблизно закачуємо 34-35 млн кубів, таким чином на 1 серпня ми вийдемо на рівень близько 11,8 млрд куб. м газу", - сказав він.

За його словами, окрім газу внутрішнього видобутку до сховищ закачується газ, що імпортується через Угорщину, Словаччину та Польщу.



На початку літа в ПСГ знаходилося близько 10 млрд кубометрів газу, коли уряд доручив Нафтогазу накопичити до опалювального сезону 19 млрд кубометрів.