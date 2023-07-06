Нафтогаз озвучив запаси газу України

За підсумками липня запаси газу України досягнуть близько 11,8 млрд кубометрів.
Про це повідомив у четвер, 28 липня, голова Нафтогазу Юрій Вітренко.
За його словами, окрім газу внутрішнього видобутку до сховищ закачується газ, що імпортується через Угорщину, Словаччину та Польщу.
На початку літа в ПСГ знаходилося близько 10 млрд кубометрів газу, коли уряд доручив Нафтогазу накопичити до опалювального сезону 19 млрд кубометрів.
На початку літа в ПСГ знаходилося близько 10 млрд кубометрів газу, коли уряд доручив Нафтогазу накопичити до опалювального сезону 19 млрд кубометрів.
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