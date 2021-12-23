Наєв розповів про поглиблення військового співробітництва України та Великобританії

11:33 21 квітень Київ, Україна

Делегація ЗСУ на чолі з Сергієм Наєвим провела ділову зустріч у Великобританії з командуванням Збройних сил Сполученого Королівства Великобританії на чолі з віцеадміралом Беном Кі.



Про це повідомляє пресслужба Командування Об'єднаних сил ЗСУ.



Як повідомив командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, в ході поїздки вивчався і досвід роботи Постійного оперативного штабу Стратегічного командування Збройних сил Сполученого Королівства Великобританії.



Зокрема, порядок роботи структурних підрозділів Постійного оперативного штабу, порядок управління під час операцій, повноваження командуючих і командирів.

"Ми ознайомилися з умовами планування, підготовки і проведення операцій Об'єднаних сил швидкого реагування як самостійно, так і спільно з союзниками і партнерами, а також завданнями щодо організації оперативної та бойової підготовки", - зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

У свою чергу начальник об'єднаних операцій Постійного оперативного штабу Стратегічного командування Збройних сил Сполученого Королівства Великобританії віцеадмірал Бен Кі підкреслив важливість здійснення подальших кроків щодо поглиблення військового співробітництва між командуванням обох країн.