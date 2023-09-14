Сподіваюся на "зелене світло" для України в НАТО наступного року - Науседа

17:18 14 вересня Київ, Україна

Президент Литви Гітанас Науседа висловив сподівання, що на саміті НАТО, що відбудеться у Вашингтоні у 2024 році, Україна отримає "зелене світло" на членство в Альянсі.

Про це політик сказав 13 вересня на Криницькому форумі з безпеки та економіки у Польщі, передає видання LRT.



За словами Науседи, алгоритм прагнення України до вступу у майбутньому було створено на липневому саміті у Вільнюсі.

"Тепер ми маємо докласти максимум зусиль, і я дуже сподіваюся на співпрацю Польщі з тим, щоб на Вашингтонському саміті ми змогли допомогти зробити ще один крок уперед і, можливо, дати "зелене світло" членству України в НАТО", - зазначив президент Литви.

Як додав політик, ухвалений у Вільнюсі текст — це максимум того, чого учасники змогли досягти. Науседа також переконаний, що політичних зобов'язань Євросоюзу та НАТО щодо підтримки України достатньо.