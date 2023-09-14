Сподіваюся на "зелене світло" для України в НАТО наступного року - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа висловив сподівання, що на саміті НАТО, що відбудеться у Вашингтоні у 2024 році, Україна отримає "зелене світло" на членство в Альянсі.
Про це політик сказав 13 вересня на Криницькому форумі з безпеки та економіки у Польщі, передає видання LRT.
За словами Науседи, алгоритм прагнення України до вступу у майбутньому було створено на липневому саміті у Вільнюсі.
За словами Науседи, алгоритм прагнення України до вступу у майбутньому було створено на липневому саміті у Вільнюсі.
Як додав політик, ухвалений у Вільнюсі текст — це максимум того, чого учасники змогли досягти. Науседа також переконаний, що політичних зобов'язань Євросоюзу та НАТО щодо підтримки України достатньо.
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