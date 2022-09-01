Сподіваюся, світ не принесе в жертву путіну корінний народ Криму – Джемілєв

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає неприпустимим пропозиції деяких американських та європейських політиків подарувати Кримський півострів російському президенту володимиру путіну.
Про це він заявив під час другого саміту Міжнародної Кримської платформи 23 серпня.
За його словами, останнім часом було оприлюднено багато думок різних політичних та державних діячів щодо шляхів припинення цієї війни та досягнення мирної угоди.
Про це він заявив під час другого саміту Міжнародної Кримської платформи 23 серпня.
За його словами, останнім часом було оприлюднено багато думок різних політичних та державних діячів щодо шляхів припинення цієї війни та досягнення мирної угоди.
Лідер кримськотатарського народу висловив сподівання, що така позиція ніколи не превалюватиме у світі.
Він наголосив, що росія використовує Кримський півострів для обстрілів мирного населення та руйнування критичної інфраструктури.
Втім, ми не маємо можливості завдати ударів по базах, звідки стріляють. У нас немає протиповітряної оборони та далекобійних ракет”, – повідомив Мустафа Джемілєв.
У той самий час він зазначив, що якщо зараз не надавати оперативно достатню матеріально-технічну та фінансову допомогу, війна може затягнутися надовго. А це у свою чергу призведе до смертей, руйнувань та страждань людей.
Мустафа Джемілєв подякував країнам за допомогу, яку вони надають Україні в ці дні.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив Україну в подальшій підтримці, яка триватиме стільки, скільки потрібно.
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