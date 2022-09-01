Сподіваюся, світ не принесе в жертву путіну корінний народ Криму – Джемілєв

18:42 23 серпня Київ, Україна

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає неприпустимим пропозиції деяких американських та європейських політиків подарувати Кримський півострів російському президенту володимиру путіну.



Про це він заявив під час другого саміту Міжнародної Кримської платформи 23 серпня.



За його словами, останнім часом було оприлюднено багато думок різних політичних та державних діячів щодо шляхів припинення цієї війни та досягнення мирної угоди.

“Серед цих думок були приголомшливі, які ми не можемо прийняти за жодних обставин. Наприклад, один американський діяч, налаштований висунути свою кандидатуру на президентських виборах у США у 2024 році, і деякі європейські діячі пропонують подарувати путіну Крим, щоб він "вийшов із цієї війни, не втративши обличчя". Кримськотатарський народ сприймає це як заклик до ілюзорного світу принести корінний народ Криму в жертву путіну, відмовитися від норм міжнародного права та прийняти умови добре озброєного бандита”, – сказав Джемілєв.

Лідер кримськотатарського народу висловив сподівання, що така позиція ніколи не превалюватиме у світі.



Він наголосив, що росія використовує Кримський півострів для обстрілів мирного населення та руйнування критичної інфраструктури.



Втім, ми не маємо можливості завдати ударів по базах, звідки стріляють. У нас немає протиповітряної оборони та далекобійних ракет”, – повідомив Мустафа Джемілєв.



У той самий час він зазначив, що якщо зараз не надавати оперативно достатню матеріально-технічну та фінансову допомогу, війна може затягнутися надовго. А це у свою чергу призведе до смертей, руйнувань та страждань людей.



Мустафа Джемілєв подякував країнам за допомогу, яку вони надають Україні в ці дні.



Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив Україну в подальшій підтримці, яка триватиме стільки, скільки потрібно.