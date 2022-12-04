Над лівобережною Херсонщиною піднято прапор України

Українські захисники здійняли перший прапор України на лівобережній частині Херсонської області. Про це повідомив підрозділ Карлсон на своїй Facebook-сторінці у суботу, 3 грудня.
Українські бійці також опублікували відео, на кадрах якого можна побачити, що український прапор встановлений на стрілі річкового портового крана.
Як повідомлялося раніше, на Херсонщині мешканцям тимчасово окупованого лівого берега річки Дніпро дозволили евакуюватися.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі