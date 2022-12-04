Над лівобережною Херсонщиною піднято прапор України

09:36 04 грудня Київ, Україна

Українські захисники здійняли перший прапор України на лівобережній частині Херсонської області. Про це повідомив підрозділ Карлсон на своїй Facebook-сторінці у суботу, 3 грудня.

"Цей прапор підняли бійці спецпідрозділу Карлсон - це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонської області. Операція завершилася успіхом, і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців та дівчат. Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.

Українські бійці також опублікували відео, на кадрах якого можна побачити, що український прапор встановлений на стрілі річкового портового крана.

Як повідомлялося раніше, на Херсонщині мешканцям тимчасово окупованого лівого берега річки Дніпро дозволили евакуюватися.