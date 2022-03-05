"З Байдена відкрито глузує російський президент Путін", - сказав Трамп

08:22 06 червень Київ, Україна

Колишній президент США Дональд Трамп звернув увагу на відверто лояльне ставлення Байдена до Путіна. На думку експрезидента США, президент Росії Володимир Путін відверто насміхається над американським президентом Джо Байденом.

"Над Байденом відкрито насміхаються китайські учасники переговорів і російський президент Путін. Вони глузують з нього, вони принижують нашу країну", - сказав Трамп на з'їзді республіканців у Північній Кароліні.

Експрезидент заявив, що у нього були "чудові стосунки з Путіним, але ніхто не був такий суворий з Росією", як він.

На думку Дональда Трампа, Джо Байден підтримує Північний потік-2.

"Відхилили наш трубопровід, але підтримують російський, який я повністю зупинив, вирушивши в Німеччину і в усі частини Європи", - додав Трамп.

Раніше Путін назвав теми, які має намір обговорити з Байденом.

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