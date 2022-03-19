Нацполіція: Офіційна позиція щодо розслідування факту втручання в роботу сайтів новин

07:30 18 березня Київ, Україна

Представники профільних правоохоронних органів (Кіберполіції, Держспецзв'язку, СБУ, Національного координаційного центру кібербезпеки) провели ретельну перевірку факту втручання в роботу сайтів онлайн-ЗМІ, які зазнали атаки хакерів з Росії.



Зауважимо, що в результаті атаки не постраждали жодні персональні дані або інформація, що міститься на ресурсах. Перші результати розслідування – ідентифікація мережі та серверів, які зловмисники використали для атаки. І це у свою чергу свідчить про їхній низький рівень підготовки. Дії правопорушників будуть кваліфіковані як підтримка країни, яка вчиняє злочини проти людства та людяності.



Наразі загрозу ліквідовано, всі ресурси відновили свою роботу. Докази, зібрані під час розслідування, буде використано для притягнення винних до відповідальності.