Спікер Генштабу: ЗСУ не втрачають позиції на фронті

12:51 20 червня Київ, Україна

У ході телемарафону своїм виступом спікер Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов підкреслив, що Збройні сили України активно продовжують вести як наступальні, так і оборонні операції, і жодної позиції не було втрачено.

"Ми активно продовжуємо як наступальні, так і оборонні дії.. У місцях, де ми обороняємось, ми не допускаємо втрат позицій", - наголосив Ковальов.



Він зазначив, що наступальні операції українських збройних сил продовжуються на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За останню добу на напрямках Новодарівка, Приютне, Макарівка, Рівнопіль, Новоданилівка та Роботине українські військові досягли часткового успіху та утримують свої позиції.



Водночас, за словами Ковальова, противник зосереджує свої основні сили на обороні та перешкоджає просуванню українських військ, застосовуючи свої резерви та намагаючись повернути втрачені позиції.

За інформацією представника Генерального штабу, українські сили продовжують успішно стримувати наступ російських військ на напрямках Бахмут, Куп'янськ та Лиман.