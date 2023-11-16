Національна рада з питань телебачення та радіомовлення перевіряє 5 канал через програму з Фаріон

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку 5 каналу через трансляцію програми "Рандеву з Яніною Соколовою", де гостею виступала колишня народна депутатка Ірина Фаріон.
Рішення про проведення перевірки було ухвалено на засіданні Нацради 16 листопада.
За словами члена Нацради Максима Онопрієнка, приводом до моніторингу стали звернення уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Служби безпеки України.
Він зазначив, що результати моніторингу показали наявність випадків порушення закону "Про медіа", який забороняє поширення дискримінаційних висловлювань за різними ознаками.
Перевірку заплановано на період з 7 по 15 грудня 2023 року.
Рішення про проведення перевірки було ухвалено на засіданні Нацради 16 листопада.
За словами члена Нацради Максима Онопрієнка, приводом до моніторингу стали звернення уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Служби безпеки України.
Він зазначив, що результати моніторингу показали наявність випадків порушення закону "Про медіа", який забороняє поширення дискримінаційних висловлювань за різними ознаками.
Перевірку заплановано на період з 7 по 15 грудня 2023 року.
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