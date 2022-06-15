Національна гвардія знищила російський РЕБ

Про це повідомили у прес-службі Нацгвардії.



Нацгвардійці виявили обладнання РЕБ та коригували вогонь по ньому за допомогою безпілотника.



Таким чином, захисники позбавили ворога можливості робити радіоперехоплення Сил оборони, глушити сигнал українських радіостанцій.

"Філігранне знищення нашими бійцями російського РЕБ – не менш чутливий для ворога удар, ніж втрата живої сили чи техніки. Окупанти використовують системи РЕБ як потужний асиметричний інструмент війни, що дозволяє нівелювати технічні переваги противника (без ефективного зв'язку жодна сучасна армія не може воювати).



Щороку РФ витрачає півмільярда доларів на такі системи, кожна їхня бригада має роту РЕБ. Водночас українські військові вибивають цей електронний меч із рук деспотичних варварів, які тероризують світ у 21 столітті", - повідомляється у прес-службі НГУ.