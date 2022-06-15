Національна гвардія знищила російський РЕБ

Артилеристи української Національної гвардії вивели з ладу точку радіоелектронної боротьби російських окупантів у Харківській області.
Про це повідомили у прес-службі Нацгвардії.
Нацгвардійці виявили обладнання РЕБ та коригували вогонь по ньому за допомогою безпілотника.
Таким чином, захисники позбавили ворога можливості робити радіоперехоплення Сил оборони, глушити сигнал українських радіостанцій.
Нацгвардійці виявили обладнання РЕБ та коригували вогонь по ньому за допомогою безпілотника.
Таким чином, захисники позбавили ворога можливості робити радіоперехоплення Сил оборони, глушити сигнал українських радіостанцій.
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