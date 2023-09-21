Національна гвардія проривається на Мелітопольському напрямку – Уршалович

Підрозділи Гвардії наступу на Мелітопольському напрямку успішно витіснили ворожі сили з їхніх позицій і просунулися вглиб оборони ворога.
Про це повідомив полковник Микола Уршалович, виконавець обов'язків директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України під час брифінгу.
Він підкреслив, що незважаючи на наявність щільних мінних полів, інженерних споруд та сильного опору окупантів, підрозділи Національної гвардії досягли часткового успіху та просунулися як углиб оборони ворога, так і по всій передній лінії фронту.
Представник Головного управління Нацгвардії наголосив, що на Мелітопольському напрямку нацгвардійці зміцнюють свої позиції на досягнутих рубежах, незважаючи на сильний опір російських військ.
Про це повідомив полковник Микола Уршалович, виконавець обов'язків директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України під час брифінгу.
Він підкреслив, що незважаючи на наявність щільних мінних полів, інженерних споруд та сильного опору окупантів, підрозділи Національної гвардії досягли часткового успіху та просунулися як углиб оборони ворога, так і по всій передній лінії фронту.
Представник Головного управління Нацгвардії наголосив, що на Мелітопольському напрямку нацгвардійці зміцнюють свої позиції на досягнутих рубежах, незважаючи на сильний опір російських військ.
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