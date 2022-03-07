Почався процес приєднання України до Центру кіберзахисту НАТО
16:52 07 червень Київ, Україна
Україна приєднається до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО
, мета якого боротися з кібератаками і забезпечувати кіберзахист інформаційних систем.
Про це заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск.
"В результаті недавніх візитів високого рівня в Україні ми почали процес включення України в Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО в Таллінні. На це потрібен час, але початок покладено", - сказав Кууск.
Як підкреслили в посольстві Естонії в Києві, посилення співпраці з Україною в питаннях оборони і інформаційного обміну, в тому числі з протидії кіберзагрозам, є одним з пріоритетів уряду Естонії.
"Естонія підтримує зусилля України в побудові потужної системи кіберзахисту і готова поділитися передовим досвідом у цій сфері. Приєднання України до Центру кіберзахисту НАТО поглибить обмін кращими напрацюваннями з кібербезпеки і сприятиме утвердженню практик демократичного цифрового управління в Україні", - сказано в заяві посольства.
Крім того, Естонія на засіданні керівного комітету Центру висловила свою політичну підтримку Україні в її прагненні наблизитися до стандартів НАТО та готовність сприяти приєднанню України до Центру кіберзахисту.
"Україна зараз на передовій боротьби з викликами в кіберпросторі, тому участь України в роботі Центру кіберзахисту НАТО буде перевагою для всіх нас", - підсумував посол.
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