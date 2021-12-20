Розпочався офіційний візит командувача Сухопутними військами ЗСУ до Туреччини

17:11 23 березень Київ, Україна

Візит командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковника Олександра Сирського передбачає офіційні заходи в Анкарі та Стамбулі і триватиме до 26 березня.

Офіційний візит розпочався з урочистої зустрічі, ходи до мавзолею Ататюрка і покладання церемоніального вінка до місця його поховання.



Покладання квітів до мавзолею Ататюрка - традиційний захід всіх офіційних візитів, покликаний вшанувати пам'ять першого президента Туреччини, національного героя країни - Мустафи Кемаля Ататюрка.





Після покладання квітів командувач Сухопутних військ ЗС України залишив запис у Книзі почесних гостей Аниткабіра.