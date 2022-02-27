Почався 22-й саміт Україна-ЄС

17:45 06 жовтень Київ, Україна

Стартував перший з початку пандемії COVID-19 саміт в двосторонньому форматі за участю президента України Володимира Зеленського.



Так, після прибуття на саміт Зеленського привітав президент Європейської ради Шарль Мішель. Обидва політики не робили заяв для преси перед зустріччю.



Раніше європейські дипломати повідомили, що серед тем зустрічі будуть, зокрема:



- соціально-економічні наслідки пандемії COVID-19 і підтримка України з боку ЄС;



- наступні кроки в реалізації Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі;



- стан реформ в Україні.

"Лідери також обговорять конфлікт на сході України, останні події в Білорусі та подальші регіональні та зовнішньополітичні питання", - заявили в ЄС.

В Офісі глави Української держави заявили, що делегацію України на саміті очолить президент Володимир Зеленський.



За даними ОП, на полях саміту планується підписання низки фінансових угод між Україною і ЄС в рамках Європейського інструменту сусідства, зокрема, підтримки сходу України, громадянського суспільства і пом'якшення наслідків кліматичних змін, відзначили в Офісі.



Також планується підписання угод з Європейським інвестиційним банком, що передбачають залучення фінансування на вдосконалення енергоефективності громадських будівель і модернізацію і цифровізацію "Укрпошти".



Раніше повідомлялося, що делегацію ЄС, крім Шарля Мішеля, представлятиме президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен. Однак напередодні стало відомо, що вона пішла на самоізоляцію після контакту з хворою на COVID-19 особою, і зустріч пропустить.