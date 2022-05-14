Начальник Головного управління Нацполіції Києва подав у відставку

10:11 11 серпня Київ, Україна

Андрій Крищенко, який очолював столичну поліцію з грудня 2015 року, подав рапорт про відставку, який вже задовольнили.

Про це Крищенко повідомив в Facebook.

"Я подав рапорт про відставку. І вчора його задовольнили. Понад п'ять з половиною років я пліч-о-пліч провів з поліціянтами Києва. Це був непростий час постійних викликів та кризових ситуацій, іноді трагедій і невдач і часто - успіхів. Ми ніколи не ховалися і не відмовчувалися, завжди чесно і відкрито через ЗМІ розповідали про свою роботу людям.



В цьому періоді - тисячі масових акцій, Євробачення і фінал Ліги чемпіонів, розкриття резонансних і серійних злочинів, вдосконалення професійного рівня поліціянтів. Ми рухалися вперед, підтримували всі нововведення і самі ініціювали впровадження пілотних проєктів, які згодом поширювалися на всі поліційні підрозділи", - написав він.

Крищенко не оприлюднював причини відставки, зате подякував поліціянтам столиці.

"Ми одною командою робили все, щоб забезпечити порядок в столиці. Я постійно ходжу вулицями Києва без супроводу або охорони і завжди спілкуюся з людьми. Я вірю в кожного, хто патрулює вулиці, затримує правопорушників або розслідує злочини", - зазначив він.

49-річний Андрій Крищенко очолював ГУ Національної поліції в Києві з 15 грудня 2015 року.



Нагадаємо, інформація про те, що Крищенко пішов у відставку, з'явилася 5 серпня. Однак пізніше в київській поліції цю інформацію спростували.