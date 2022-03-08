Начальник Генштабу Білорусі Гулевич подав у відставку через небажання воювати проти України

11:59 06 березень Київ, Україна

У мережі з'явилася інформація, що начальник Генштабу Білорусі Гулевич подав у відставку через відмову особового складу воювати проти України.

"...у зв'язку з масовою відмовою брати участь у бойових діях особового складу військових частин ударного батальйону... у збройних сил Білорусії немає можливості укомплектувати жодну батальйонну групу..." - повідомляється за підписом Начальника Генерального штабу - першого заступника міністра оборони Республіки Білорусь генерал-майора Гулевича В.В.

Офіційних підтверджень поки що не було.