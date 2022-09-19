Почалася нова фаза війни: Україна захопила стратегічну ініціативу – генерал США

07:53 19 вересня Київ, Україна

Російське військове вторгнення в Україну перебуває у новій фазі, українські сили захопили стратегічну ініціативу.

Про це повідомив генерал США Марк Міллі після відвідин військової бази у Польщі, якого цитує Reuters.



Міллі зазначив, що "війна зараз йде не дуже добре для росії" і залишається незрозумілим, як росія може відреагувати на останні невдачі на полі бою.



Як пише Reuters, Міллі перевірив систему протиповітряної оборони бази, включаючи ракетні батареї Patriot, які стануть останньою лінією оборони, якщо росія вирішить атакувати базу, ризикуючи розпочати війну з НАТО.



Міллі не припускає, що війська США в Європі знаходяться під якоюсь підвищеною загрозою, але сказав, що вони мають бути готові, і закликав до підвищеної пильності серед американських військ.