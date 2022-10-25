Нацгвардія показала Білогорівку у Луганській області

14:15 25 жовтня Київ, Україна

Бійці Нацгвардії увійшли до Білогорівки.



Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.



Повідомляється, що зараз гвардійці тримають лінію оборони під вогнем ворога.

"Білогорівка - перше селище на Луганщині, яке звільнили наші захисники нещодавно. У запеклих боях билися захисники Калинівського полку Нацгвардії України та військові Збройних сил. Гвардійці закріпили свої позиції і міцно тримають оборону досі на цьому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Але, як зазначають гвардійці, від селища нічого не залишилося, все зруйновано та розбито. Майже всі мешканці поїхали. Після зачистки міста нацгвардійці евакуювали ще чотирьох мешканців, які мешкали без світла, тепла та продовольства.