Нацгвардія показала Білогорівку у Луганській області

Бійці Нацгвардії увійшли до Білогорівки.
Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.
Повідомляється, що зараз гвардійці тримають лінію оборони під вогнем ворога.
Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.
Повідомляється, що зараз гвардійці тримають лінію оборони під вогнем ворога.
Але, як зазначають гвардійці, від селища нічого не залишилося, все зруйновано та розбито. Майже всі мешканці поїхали. Після зачистки міста нацгвардійці евакуювали ще чотирьох мешканців, які мешкали без світла, тепла та продовольства.
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